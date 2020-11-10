Российские миротворцы, которых отправили в Нагорный Карабах, ранее захватывали Крым и воевали на Донбассе / фото Irakli Komaxidze/Facebook

Вице-спикер парламента Грузии от правящей партии «Грузинская мечта» Каха Кучава опасается введения российских миротворцев в Нагорный Карабах.

Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

«Мы хорошо знаем, что Россия и российские миротворцы, к сожалению, далеки от любого установления мира. Они будут пытаться проводить собственные интересы», - заявил он.

Кучава надеется, что Азербайджан и Армения все-таки смогут защитить свои интересы «против общего врага, который хочет увеличить свое влияние в регионе за счет так называемых миротворческих сил».

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Автор: Денис Прядко