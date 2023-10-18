Главарь РФ пригласил президента США на чаепитие.

Российский диктатор Владимир Путин странно отреагировал на поставку Украине от США ракет большой дальности ATACMS.

Главарь россиян, похоже, попытался показать свое "остроумие" - предложил американскому президенту Джо Байдену забрать из украинского государства оружие, а также пригласил лидера США на чаепитие.

"Зачем поставлять ATACMS? Пусть заберут ATACMS, все другое вооружение, садится за блины, приезжают к нам на чаепитие. Если проиграна война - ну о чем мы разговариваем? Зачем ATACMS? Задайте ему этот вопрос", - заявил Путин.

ATACMS в Украине - что уже сообщалось

Российские оккупанты в ночь на 17 октября пожаловались на мощную атаку на Бердянск и Луганск. Противник утверждал, что украинская сторона использовала американские ракеты ATACMS. Западные СМИ писали, что такое вооружение было тайно передано Киеву.

Позже в Силах спецопераций Вооруженных сил Украины сообщили, что была проведена операция DRAGONFLY, и наши защитники, в частности, ликвидировали девять вертолетов, вражескую систему противовоздушной обороны и склад боеприпасов. Потом украинский президент Владимир Зеленский подтвердил, что воины впервые использовали ATACMS.

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