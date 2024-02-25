Она призвала российского президента Путина вывести войска из Украины и остановить эту войну.

В Украине нет того, кто не хочет, чтобы война закончилась, а матери и отцы вернулись домой с фронта.

Об этом в колонке для BILD написала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. "Мы делаем все возможное, чтобы эта надежда наконец сбылась. В том числе поставляем оружие, чтобы Украина могла обороняться", - отметила она.

Она назвала ложью заявления о том, что Запад будто бы мешает переговорам Украины и РФ. "Факт таков: в течение 731 дня мы неустанно работаем с нашими международными партнерами, чтобы в Украине наконец вновь воцарился мир. И это тоже факт: Украина вела переговоры с Россией в Стамбуле в марте 2022 года и была готова к уступкам. Основанием было то, что РФ выведет войска. Но вместо этого произошла Буча. Людям связывали руки и расстреливали перед их домами. Женщин насиловали. Россия вывозила детей из Украины. А зимой бомбила украинские электростанции, чтобы людям пришлось жить во тьме и холоде", - детализировала Бербок.

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"Как это ни ужасно, но Путин не хочет переговоров. Он не хочет мира, он хочет "завоеваний". Он сам об этом говорит. И продолжая агрессивную войну за рубежом, Путин подавляет любое инакомыслие внутри России", - написала министр

Бербок добавила, что Путин оставил Алексея Навального умирать на глазах всего мира, а потом по его приказу задерживали российских подростков, возлагающих цветы в память об оппозиционере. Она отметила, что эти подростки хотят того же, что и все в Украине: жить в свободе и мире. "Ради них всех мы призываем Путина: освободите украинских детей, выведите свои войска, остановите эту войну. Тогда завтра наступит мир. И весь мир наконец снова сможет вздохнуть с облегчением", - призвала немецкий министр.

Переговоры Украины и РФ

7 февраля министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис выразил надежду, что Китай "поможет нам" в мирных переговорах по Украине после того, как в прошлом месяце Швейцария согласилась провести глобальный мирный саммит по Украине.

Ранее министр обороны Китая Дун Цзюнь заявил, что страна будет поддерживать Россию в "украинском вопросе", несмотря на давление со стороны Запада. По его словам, Китай не прекратит поддержку страны-агрессора, даже не смотря на то, что это вредит сотрудничеству Пекина и ЕС.

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