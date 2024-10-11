Однако почти 40% немцев считают, что Украина не должна уступать РФ ни одним сантиметром.

В Германии 45% граждан считают, что Украина должна уступить свою территорию, чтобы достичь мира с РФ. Об этом говорится в результатах опроса YouGov, передает издание Welt.

В то же время 39% немцев считают, что Украине не нужно уступать России ни одним сантиметром. Также 22% граждан Германии утверждают, что наша страна должна отказаться от оккупированного Крыма, а 23% считают, что в Киеве должны отказаться не только от полуострова, но и от территорий, которые захватила Россия после полномасштабного вторжения.

Кроме того, немцы разделились по вопросу, стоит ли позволить Украине стрелять дальнобойным западным оружием вглубь территории РФ. В частности 42% выступают "за", а 43% - "против".

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В свою очередь результаты опроса показали, что 59% немцев выступают за телефонный разговор между канцлером Германии Олафом Шольцем и российским диктатором Владимиром Путиным. Только 26% быть против, а 15% не ответили конкретно на этот вопрос.

Особенно телефонный разговор Шольца и Путина поддерживают в Восточной Германии. В частности за это в регионе высказалось 68% опрошенных, а против только 19%.

Другие социологические опросы

Ранее социологический опрос, который провела организация "Левада-центр", показал, что 47% россиян считают, что полномасштабное вторжение РФ в Украину нанесло больше вреда, чем пользы. Такой показатель является самым высоким с 24 февраля 2024 года.

Также опрос Киевского международного института социологии (КМИС) показал, что более 80% украинцев верят, что Украина при должной поддержке союзников может достичь успеха в войне против РФ.

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