Цель акции - призвать к активным действиям в поддержку Украины.

Одно из озер возле посольства Российской Федерации в Вильнюсе превратилось в "кровавое море". Акцию провели, чтобы привлечь внимание к ситуации в Украине.

Об этом сообщает литовское издание LRT.

Акцию провели 6 апреля. Среди ее организаторов журналистка Берта Тилмантайте и фотограф Неринга Рекашюте. Кроме того, участие в акции литовская пловчиха и олимпийская чемпионка Рута Мейлутите, которая переплыла "кровавое" озеро. Цель акции заключалась в том, чтобы призвать к активным действиям в поддержку Украины.

"Кровавый пруд подчеркивает ответственность России за совершение военных преступлений против украинцев. Плавание… символизирует необходимость постоянных усилий для борьбы... Крайне важно, чтобы мы продолжали действовать — распространять правдивую информацию, заниматься волонтерством, протестовать, делать пожертвования и оказывать давление на наши правительства, чтобы те приняли меры", - написала Рекашюте в Instagram.

Также фотограф опубликовала снимки с акции.

Организаторы заверили, что краска не наносит вреда природе, а акцию согласовали с властями.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля Россия напала на независимую Украину. В начале апреля от оккупантов был освобожден город Буча Киевской области. В городе защитники Украины обнаружили братскую могилу с более 280 телами мирных жителей с признаками насильственной смерти. На обочинах валялись тела застреленных женщин, которые враги не успели сжечь.

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