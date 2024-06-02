Он высказал мнение, что этот конфликт не ограничивается только Украиной, поэтому Европа должна реагировать совершенно по-другому.

Бывший вице-канцлер и экс-министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль призвал "сокрушить Россию, как когда-то Советский Союз".

Как пишет издание Bild, с такими словами политик выступил на телевидении. Также он рассказал, почему союзники по НАТО по-разному оценивают предоставление Украине оружия и возможности его использования.

"Есть разница между Макроном с одной стороны и Шольцем и частью американцев с другой. Она во взгляде на эту войну", - высказал мнение немецкий политик.

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"Должны ли мы опасаться его эскалации и возможности оказаться в ситуации 1914 года, когда в итоге наступит большая война? Или это, скорее, ситуация 1938 года? Так, по-моему, думает Макрон", - сказал Габриэль.

Он добавил, что если Путин победит, неважно, на поле боя, или за столом переговоров, это лишь увеличит его аппетит и он продолжит.

"Макрон прав. Мы видим, что уже сейчас РФ пытается противостоять Западу во многих других регионах. Я считаю, что этот конфликт гораздо больше, чем просто Украина. Поэтому мы должны реагировать совершенно по-другому, не только военным путем. Мы должны сокрушить россиян, как это когда-то получилось с Советским Союзом. То есть технологически, политически", - подчеркнул Габриэль.

Западные союзники и Украина

31 мая иностранные СМИ заявили, что президент США Джо Байден разрешил Украине применять американское оружие для ударов по территории России с ограниченной целью защиты Харькова. Позже Государственный секретарь США Энтони Блинкен подтвердил разрешение Украине применять американское оружие для ударов по территории РФ.

А 28 мая издание Bild сообщило, что США и Германия угрожали Украине прекратить поставки ракет, если она использует их для ударов по территории России.

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