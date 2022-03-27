Азербайджанский депутат рассказал о важном достижении своей страны в Карабахе.

Сведения Минобороны Российской Федерации о том, что в так называемом Нагорном Карабахе армия Азербайджана нарушала режим прекращения огня, не соответствуют действительности.

Также неправдивая информация российской стороны о том, что азербайджанская армия вывела части с позиций, пишет Report, ссылаясь на сведения Минобороны Азербайджана.

В ведомстве подчеркнули, что азербайджанские вооруженные силы полностью контролируют оперативную ситуацию.

"Информация Минобороны России о якобы имевших место нарушениях режима прекращения огня со стороны Азербайджана также не соответствует действительности, и о ранениях среди азербайджанских военнослужащих не сообщается", - отмечается в сообщении.

В Минобороны Азербайджана подчеркнули, что азербайджанская сторона не признает такую административно-территориальную единицу под названием Нагорный Карабах.

Депутат Милли Меджлиса, член правления партии "Ени Азербайджан" Джавид Османов сообщил 27 марта, что "успешными дипломатическими и политическими путями село Фаррух уже перешло под полный контроль Азербайджана".

Ранее на территории населенного пункта находились российские "миротворцы".

Напомним, 26 марта российское Минобороны сообщило, что вооруженные силы Азербайджана зашли в зону ответственности российского "миротворческого" контингента на территории Нагорного Карабаха, выставили наблюдательный пост и открывали огонь в районе села Фаррух.

В Карабахе было введено военное положение.

13 марта Министерства обороны Украины писало, что Россия перебрасывает часть "миротворческого" контингента из Нагорного Карабаха на украинскую территорию. РФ вторглась в Украину рано утром 24 февраля.

Конфликт за так называемый Нагорный Карабах идет между Азербайджаном и Арменией уже более 30 лет. Азербайджан считает Карабах своей территорией.

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