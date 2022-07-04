Американская сторона не знает, что президент России хочет делать, отметила представитель Госдепа Штатов.

Президент Российской Федерации Владимир Путин непредсказуемый, и только он знает свои дальнейшие шаги.

Американская сторона не знает, что глава РФ хочет делать, рассказала официальный представитель Государственного департамента США Андреа Калан в интервью главреду издания "Гордон" Алесе Бацман.

"Путин непредсказуемый… Мы не знаем, что он хочет делать. Только Путин знает, какие шаги у него будут", - цитирует издание слова собеседницы.

Калан добавила, что сейчас в мире у политиков в повестке дня на первом плане находится широкомасштабная агрессия России против Украины.

"…Есть и другие угрозы - мы все знаем - COVID-19, изменения климата, но на первом месте, мы все видим, что агрессия Путина против Украины, война в Украине - это самая главная", – заявила представитель Госдепа.

Напомним, Россия осуществила полномасштабное вторжение в Украину рано утром 24 февраля. Из-за оккупантов только в одном Мариуполе Донецкой области погибли более 20 тысяч человек.

Премьер-министр Британии Борис Джонсон спрогнозировал, что у Владимира Путина еще есть способ выйти из войны с украинским государством и не потерять власть в Москве.

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