Вице-премьер Польши Ярослав Качиньский отметил, что с Венгрией "очень серьезная проблема", которую нельзя недооценивать.

Хотя Венгрия открыто выступает против санкций в отношении России, тоже самое, но "более тонко" делают также основные экономики Европы.

Об этом заявил глава правящей в Польше партии "Право и справедливость", вице-премьер Ярослав Качиньский, передает Liga.net.

Он отметил, что с Венгрией "очень серьезная проблема", которую нельзя недооценивать.

"А когда речь идет о более тонкой игре, но похожего содержания, - это в первую очередь Франция, Германия, а иногда также и Нидерланды", - сказал Качиньский.

Он также считает, что большая война России против Украины, "скорее всего, затянется надолго, и россияне постараются достичь хотя бы частичного успеха".

Напомним, ранее издание Politico писало, что некоторые западные лидеры хоть и поддерживают Украину, однако обеспокоены возможными последствиями ее победы в войне с Россией, опасаясь, что Россия испытает "унижение" и это может создать ряд новых проблем. Поэтому некоторые западноевропейские столицы выступают за возможность дать России "спасти лицо" в этой войне, "даже если это будет стоить Украине определенной территории".

Президент Франции Эммануэль Макрон в свою очередь заявлял, что не следует "унижать" Россию, чтобы после прекращения боевых действий была возможность "найти выход, используя дипломатические средства".

Вас также могут заинтересовать новости: