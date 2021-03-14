По данным правозащитников, к сегодняшнему дню на демонстрациях в Мьянме погибли более 80 человек, 2100 протестующих были задержаны.

В Мьянме во время протестов против захватившей власть военной хунты за выходные, 13 и 14 марта, погибли как минимум 18 демонстрантов.

Читайте такжеСША ввели санкции против Мьянмы после госпереворота и расстрела протестующих

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Отмечается, что пять человек погибли в Мьянме во время протестов воскресенье и еще 13 - в субботу.

Между тем свергнутое гражданское правительство страны выступило с обращением к населению Мьянмы в соцсети Facebook. При этом председатель Собрания национальностей (верхней палаты парламента Мьянмы) Ман Вин Кхайн Тан пообещал создать законодательную базу для того, чтобы "люди получили право защищать себя". По его словам, сегодня Мьянма переживает "самый мрачный момент своей истории", однако "рассвет уже близок".

В настоящий момент Ман Вин Кхайн Тан скрывается от военных, как и большинство представителей правящей партии "Национальная лига за демократию" (НЛД). Лидер этой партии, лауреат Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи, возглавлявшая правительство Мьянмы до военного переворота, арестована.

Что этому предшествовало

В Мьянме с 1 февраля, когда произошел госпереворот, не утихают акции протеста. Объясняя свои действия фальсификациями на последних выборах, военные сместили гражданское правительство во главе с лидером нации Аун Сан Су Чжи. Она, как и другие представители руководства республики, находится под арестом.

Силы безопасности жёстко подавляют акции протеста, а в последнее время против демонстрантов начали применять огнестрельное оружие.

По данным правозащитной группы Assistance Association for Political Prisoners, к сегодняшнему дню на демонстрациях в Мьянме погибли более 80 человек, 2100 протестующих были задержаны. Евросоюз готовит санкции против компаний в Мьянме, управлением которыми занимается военная хунта.

С 1962 года на протяжении нескольких десятилетий формой правления в Мьянме была военная диктатура. Демократические преобразования в стране начались в 2011 году.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Тамара Отовская