После волны критики местные власти в январе решили прекратить подготовительные строительные работы.

В городке Дантен на востоке Франции планируют построить ветряную электростанцию на месте бывшего немецкого лагеря для военнопленных.

На этом месте погибли тысячи советских солдат, в том числе украинцев, сообщает Европейская правда со ссылкой на Politico.

По разным оценкам, на территории бывшего лагеря "Бан Сен-Жан", в котором размещали советских военнопленных во время Второй мировой войны, захоронено около 20 тысяч тел. Большинство погибших - украинцы.

На месте лагеря установлена памятная стелла с надписями на украинском, русском и французском языках.

Противники проекта заявляют, что нецелесообразно продолжать строительство и рисковать выкапыванием тел.

"Размещать здесь ветрогенераторы неприлично", - заявил вице-президент Франко-украинской ассоциации по вопросам защиты и реабилитации лагеря "Бан Сен-Жан" Габриэль Беккер. Он проводит кампанию за то, чтобы место оставалось нетронутым.

После волны критики местные власти в январе решили прекратить подготовительные строительные работы.

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Впрочем, некоторые местные жители поддерживают идею ветряной электростанции. Они считают, что этот проект смотрит в будущее, а не в прошлое, и будет вырабатывать зеленую энергию для города.

Лагерь был размещен на 100 гектарах, которые в настоящее время остаются неиспользованными, поскольку это место памяти. Но муниципалитет Дантен выступает за проект ветроэнергетики, который может ежегодно приносить доход в 42 тысячи евро.

"Я думаю, что мы должны перевернуть страницу, сохранить небольшой участок как место памяти. Но мы являемся собственниками этой земли, поэтому сейчас мы намерены развивать ее так, как хотим", - сказал заместитель мэра Дантена Кристиан Бельветти.

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Автор: УНИАН