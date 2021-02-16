В городке Дантен на востоке Франции планируют построить ветряную электростанцию на месте бывшего немецкого лагеря для военнопленных.
На этом месте погибли тысячи советских солдат, в том числе украинцев, сообщает Европейская правда со ссылкой на Politico.
По разным оценкам, на территории бывшего лагеря "Бан Сен-Жан", в котором размещали советских военнопленных во время Второй мировой войны, захоронено около 20 тысяч тел. Большинство погибших - украинцы.
На месте лагеря установлена памятная стелла с надписями на украинском, русском и французском языках.
Противники проекта заявляют, что нецелесообразно продолжать строительство и рисковать выкапыванием тел.
"Размещать здесь ветрогенераторы неприлично", - заявил вице-президент Франко-украинской ассоциации по вопросам защиты и реабилитации лагеря "Бан Сен-Жан" Габриэль Беккер. Он проводит кампанию за то, чтобы место оставалось нетронутым.
После волны критики местные власти в январе решили прекратить подготовительные строительные работы.
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Впрочем, некоторые местные жители поддерживают идею ветряной электростанции. Они считают, что этот проект смотрит в будущее, а не в прошлое, и будет вырабатывать зеленую энергию для города.
Лагерь был размещен на 100 гектарах, которые в настоящее время остаются неиспользованными, поскольку это место памяти. Но муниципалитет Дантен выступает за проект ветроэнергетики, который может ежегодно приносить доход в 42 тысячи евро.
"Я думаю, что мы должны перевернуть страницу, сохранить небольшой участок как место памяти. Но мы являемся собственниками этой земли, поэтому сейчас мы намерены развивать ее так, как хотим", - сказал заместитель мэра Дантена Кристиан Бельветти.
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