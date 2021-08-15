Ранее в стране введи специальные санитарные пропуски для поездок и посещения ресторанов.

В субботу, 14 августа, во Франции прошли более 200 акций протеста против правил, вынуждающих людей предъявлять так называемые санитарные пропуски в повседневной жизни.

По данным Министерства внутренних дел страны, общее число участников митингов достигло 215 тысяч, передает Reuters. Однако это меньше, чем на прошлых акциях: 7 августа на улицы вышли 237 тысяч людей по сравнению со 114 тысячами в первую субботу протеста 17 июля.

Ранее во Франции ввели специальные санитарные пропуски для поездок внутри страны и посещения ресторанов, а также обязательную вакцинацию всех медицинских работников.

Акции во французских городах проводятся уже пятые выходные подряд. В этот раз толпы митингующих собрались на улицах Парижа, Марселя, Ниццы, Монпелье и других городов, скандируя "Свобода, свобода".

Среди протестующих были участники антиправительственного движения желтых жилетов и другие граждане, выступающие против вакцинации или считающие санитарные пропуски дискриминационной мерой.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Катерина Комолова