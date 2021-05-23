Особенно просят не подпускать к птицам детей младше 5 лет.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) расследуют вспышки сальмонеллезной инфекции в нескольких штатах, связанные с контактированием с домашними птицами. В связи с этим власти просят американцев не целовать птиц.

Всего, по данным CDC, было зарегистрировано 163 заболевших в 43 штатах. 34 человека госпитализированы. О смертельных случаях не сообщалось. Треть заболевших - дети младше 5 лет.

При этом на самом деле случаев гораздо больше, уверены в федеральном агентстве, так как многие люди выздоравливают без медицинской помощи и не проходят тестирование на сальмонеллу.

Беседы с заболевшими показывают, что контакты с домашними птицами являются вероятным источником вспышек.

Читайте такжеВ британском зоопарке убили двух медведиц: что произошло"Домашняя птица на заднем дворе может переносить микробы сальмонеллы, даже если выглядит здоровой и чистой. Эти микробы могут легко распространяться в местах, где птицы живут и ходят. Независимо от того, строите ли вы свой первый курятник или являетесь опытным владельцем домашней птицы, знайте о рисках содержания и о простых вещах, которые вы можете сделать, чтобы оставаться здоровым", - отметили в CDC.

Агентство призвало жителей страны мыть руки в течение 20 секунд после прикосновения к птице или принадлежностям для ухода за ней, не держать птицу внутри дома, не подпускать к птице детей младше 5 лет, а также не целовать и не обнимать пернатых.

"Не целуйте и не прижимайте к себе птиц, так как это может привести к попаданию микробов в рот - и вы заболеете", - говорится в сообщении CDC.

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Справка УНИАН. Сальмонеллез - это острая кишечная инфекция животных и человека. Вызывается кишечными бактериями рода сальмонеллы.

Сальмонеллы поселяются в тонком кишечнике и колонизируют стенку кишки, выделяя экзотоксины. Токсины приводят к потере воды через кишечник, нарушении тонуса сосудов, повреждении нервной системы.

Отмечаются повышение температуры тела, общая слабость, головная боль, тошнота, рвота, боли в животе, многократный жидкий водянистый стул. При тяжелом течении болезни возможны обезвоживание организма, увеличение печени и селезенки, развитие почечной недостаточности и даже смерть.

Симптомы заболевания могут быть яркими, а могут никак не проявляться. В последнем случае человек сам становится источником заражения.

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Автор: Катерина Комолова