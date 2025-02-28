Президент Украины Владимир Зеленский встретится с Президентом США Дональдом Трампом уже через несколько часов. Прежде всего, этот визит важен для нас, учитывая, что это будет первая встреча между руководителями государств со времени официального вступления в должность новоизбранного президента США. Причем, не стоит забывать, что эта встреча вообще была под вопросом (в некоторых СМИ говорилось, что американская сторона хотела ее отменить, однако президент Франции Эммануэль Макрон убедил этого не делать). И хорошо, что встреча Трампа и Зеленского происходит раньше, чем встреча Трампа и Путина (нужно понимать, что сейчас ведется гонка за предпочтения Трампа и его интерес).

Второе - темы, которые будут обсуждать президенты. Речь идет о вопросах, касающихся дальнейшей поддержки Украины со стороны США. И ожидается подписание соглашения. Уже этот факт может свидетельствовать о том, что между Киевом и Вашингтоном понемногу появляется взаимопонимание и возможность находить компромиссы. Ведь недавно казалось, что Трамп не будет уступать. И будет использовать позицию силы не в отношении Москвы, а в отношении Киева.

Кроме этого, думаю, встанет вопрос о предоставлении гарантий безопасности нашей стране. Очевидно, президент Зеленский будет настаивать, что дальнейшие соглашения, которые будут подписываться в контексте реализации этого рамочного соглашения, должны содержать положения о таких гарантиях. Однако здесь не надо иметь завышенных ожиданий.

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Возможно, Трамп что-то и пообещает. К примеру, новые ресурсные соглашения могут предусматривать размещение в Украине миротворцев. Возможно, даже на коммерческой основе. Однако пока я не уверен, будут ли обещания сильными (чего-то стоить) и отвечать интересам Украины. То есть, нужно понимать, что "на выходе" могут быть не совсем те решения, которые бы нас устроили.

Еще одна тема для обсуждения президентами - мирное урегулирование в Украине. Зеленский будет пытаться донести Трампу все, что знает о России и ее позиции по "миру". Думаю, он будет настаивать на том, что в переговорах с РФ нужно действовать с позиции силы. Ведь РФ понимает именно силу. И, в таком случае, Россия не будет иметь возможности воплотить все свои замыслы в жизнь.

Однако здесь важно, насколько на характер переговоров между Зеленским и Трампом повлияет Стамбульская встреча высокопоставленных чиновников и дипломатов США и РФ. Пока оттуда положительных сигналов нет.

Кроме того, Дональд Трамп недавно заявил, что не уверен в возможности Украины договориться с Россией. Вероятно, президент США будет применять различные рычаги влияния и в отношении Украины, и в отношении России - чтобы обе стороны шли на какие-то уступки.

В целом, вряд ли можно ожидать чего-то такого, что нас бы удивило. Думаю, что состоится обмен мнениями, а после - какие-то заявления, куда будем двигаться дальше.

Станислав Желиховский кандидат политических наук, член-корреспондент Украинской академии геополитики и геостратегии