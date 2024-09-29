Страна провела очередные учения.

Вооруженные силы Германии отрабатывают сценарии различных чрезвычайных ситуаций, поскольку уже в ближайшие пять лет в Европе может начаться война.

Как сообщает ntv, Бундесвер объявил о продолжении военных учений "Red Storm Alpha", которые длились три дня. Их целью была защита важной инфраструктуры, получение одинаковой картины ситуации на всех уровнях и обеспечение быстрой и безопасной связи между всеми участниками.

Уже в следующем году военные начнут учения под названием "Red Storm Bravo". НАТО хочет противодействовать войне, которая стала возможной после полномасштабного нападения РФ на Украину, вместе. Такой ответ потребует быстрого развертывания войск с запада на восток.

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"Благодаря своему геостратегическому расположению Германия выполняет функцию центра. Именно поэтому организация военных перевозок железнодорожным, автомобильным или воздушным транспортом, поставки продовольствия, спальных мест или горючего или охрана целых автомобильных колонн должны быть отработаны, чтобы иметь надежный сдерживающий эффект", - пояснили в Бундесвере.

НАТО готовится к войне

Полномасштабное вторжение в Украину заставило страны Североатлантического Альянса дать новую оценку своей способности защищаться от нападения.

Председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр сообщал, что на саммите в Вильнюсе утвердили региональные планы по сдерживанию и защите от России и террористов.

Заявления о том, что союзники должны быть готовы к возможной войне с Россией, неоднократно звучали от генералов и политиков других стран.

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