Венгерские власти сейчас создают неформальную коалицию идеологически разных государств, объединенных отказом помогать Украине, считает эксперт.

Власти Венгрии неофициально - самый важный "актив", который российский диктатор Владимир Путин имеет в Европе.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан становится глобальным агентом влияния против Украины и ее поддержки западными государствами, рассказал доктор философии, новой и новейшей истории из Болонского университета (Италия) Стефано Боттони в эфире канала "FreeДом".

"Сейчас Венгрия создает неформальную коалицию идеологически разных стран, объединенных отказом помогать Украине… неофициально венгерские власти являются самым важным активом Владимира Путина в Европе, и они действуют как российский актив. Вот в чем суть", - заявил собеседник.

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Эксперт добавил, что в Венгрии "устойчивое большинство" граждан поддерживают политику своего премьера, "несмотря на огромную инфляцию и экономический спад, и несмотря на очень плохие позиции Венгрии на международной арене".

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Венгерские власти уже не раз "вставляли палки в колеса" Киеву, в частности, в вопросе предоставления Евросоюзом помощи, а также евроинтеграции нашего государства.

В частности, Виктор Орбан наложил вето на решение ЕС выделить из бюджета объединения государств около 50 миллиардов евро для помощи Украине. Позже западные СМИ писали, что в Евросоюзе придумали, как предоставить Киеву десятки миллиардов евро в обход вето венгерской стороны.

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