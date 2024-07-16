Подозреваемый в госизмене экс-депутат призывает потенциально будущего президента США оставить Украину без военной помощи на фоне полномасштабной российской агрессии.

Проживающий в РФ экс-депутат Верховной Рады Виктор Медведчук направил письмо кандидату в президенты США Дональду Трампу, в котором рассказал про "украинский след" субботнего покушения на его жизнь. Об этом пишет российское госагентство ТАСС со ссылкой на текст письма, которое есть в распоряжении редакции.

В письме Медведчук в частности отметил, что Трамп в предвыборных заявлениях обещал принести мир на Украину.

"Но этот мир означает потерю власти нацистским режимом Зеленского и его американскими кураторами из администрации Байдена. Именно из-за этого, уважаемый господин Трамп, вы стали личным врагом украинского неонациста Зеленского, и этот негодяй не остановится ни перед чем для того, чтобы помешать вам выиграть президентские выборы. Думаю, что в деле о покушении на вас появится украинский след", – цитирует ТАСС текст этого письма.

Видео дня

Пересказывая текст письма, ТАСС также подает лживое утверждение, что недавно глава ГУР МОУ Кирилл Буданов якобы признался в нескольких попытках покушения на Владимира Путина.

Следует подчеркнуть, что на самом деле Буданов не говорил, что эти покушения были организованы украинской стороной. Он лишь утверждал, что на Путина покушались.

Кроме того, в тексте письма, по данным ТАСС, содержится утверждение, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак якобы "пообещал уничтожать украинцев, выступающих за мир с Россией". Однако ТАСС не приводит не только прямой цитаты этой части письма, но и самого высказывания Ермака. Из-за этого невозможно сказать, является ли "обещание Ермака" перевранным или полностью выдуманным российской пропагандой.

В письме Трампу Медведчук также повторил классические кремлевские нарративы о том, что военная помощь Украине якобы "способствует эскалации и создает значительные риски утечки и распространения оружия даже после окончания конфликта". Без прямых цитат из письма ТАСС пишет, что переданные Украине ЗРК и беспилотники якобы "свободно продаются на черном рынке" и ими пользуются радикальные и террористические группировки по всему миру.

Не обошлось и без утверждений со стороны Медведчука, что президент Владимир Зеленский якобы узурпировал власть в Украине и лично заинтересован в продолжении войны. Также Мевдедчук прямо призывает Трампа прекратить поддержку Украины вооружениями.

При этом ТАСС не уточняет, есть ли в письме хотя бы одно упоминание о том, что именно Россия развязала эту полномасштабную войну и шантажирует Украину дальнейшей экспансией, требуя обширных уступок территорий.

Покушение на Дональда Трампа: что известно

Как писал УНИАН, в минувшую субботу во время предвыборного митинга в Пенсильвании на Дональда Трампа было совершено покушение. В него стреляли с крыши соседнего здания, но стрелку удалось лишь немного поцарапать ухо кандидата в президенты. Одна из пуль, предназначавшихся Трампу, убила случайного участника митинга. Сам стрелок был застрелен на месте сотрудниками спецслужб.

Как стало известно позже, в Дональда Трампа стрелял 20-летний житель Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. На текущий момент публично ничего не известно о мотивах молодого человека.

Как пишут американские СМИ, в старших классах над Круксом издевались, поскольку он не вписывался в коллектив. Известно, что стрелок работал помощником диетолога в доме престарелых.

Крукс был зарегистрирован как республиканец, однако ранее сделал небольшой взнос в группу, поддерживающую демократов.

Если не считать бездоказательные заявленея россиян, ни о каких возможных связях стрелка с Украиной публично не сообщалось.

Вас также могут заинтересовать новости: