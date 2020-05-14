CNN: В США показали отчеты с объяснениями к видео Пентагона о контактах с НЛО

Недавно американское Минобороны официально опубликовало несколько видео с маневрами неизвестных объектов, снятых пилотами ВМС.

Обнародованные "отчеты об опасностях" подробнее описывают три случая контактов самолетов ВМС США с "неидентифицированными воздушными феноменами". О них стало известно после того, как в прошлом месяце Пентагон официально рассекретил видеоматериалы этих случаев.

"Неизвестный летательный аппарат был небольшим, величиной с чемодан. Он был серебряного цвета", - говорится в одном из отчетов. Как пишет CNN, он касается случая, который произошел 26 марта 2014 года.

Во время того контакта самолет F/A-18 ВМС США "пролетел мимо объекта за 1000 метров", но не смог окончательно определить его тип. Пилот попытался восстановить визуальный контакт с аппаратом, но не смог. CNN объясняет, что его журналисты получили документы Центра безопасности ВМС США, которые ранее были под грифом "Информация с ограниченным доступом". Эти бумаги касаются трех коротких видео контактов с "неидентифицированными воздушными феноменами", которые Пентагон обнародовал в конце прошлого месяца.

Два из них содержали также записи голосов пилотов, которые комментировали быстрое передвижение неизвестных объектов. Один из военных предположил, что имеет дело с беспилотником. Новые документы указывают на то, что военные разделяли это мнение. В них неопознанные объекты в небе обозначаются как "непилотируемые воздушные системы". Так Пентагон официально называет беспилотники.

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В другом отчете о контакте, который произошел в ноябре 2013 года, пилот F/A-18 ВМС США "смог визуально рассмотреть небольшой аппарат".

"Размах крыльев аппарата составлял примерно 1,5 метра. Он был белого цвета без каких-либо других опознавательных меток. Учитывая его небольшой размер, самолет был идентифицирован как непилотируемая воздушная система", - говорится в документе.

Другой случай произошел 27 июля 2013 года. В отчете о нем речь идет о том, что "аппарат был белого цвета, а его размеры и форма примерно соответствовали параметрам беспилотника или ракеты". Но во всех документах сказано, что несмотря на то, что НЛО был распознан как беспилотник, военные США не смогли определить, кто его оператор. И это представляет большой вызов для безопасности самолетов ВМС в регионе контактов. А они произошли в пределах тренировочной зоны у побережья штата Вирджиния.

"После полета, агентство по контролю обратилось к многочисленным местным операторам непилотируемых воздушных систем. Но ни один из них ничего не знал о неопознанном аппарате", - говорится в отчете за ноябрь.

"Мне кажется, что это лишь вопрос времени, когда один из наших F/A-18 посреди неба столкнется с таким неизвестным аппаратом", - сказал автор одного из отчетов.

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"С многих точек зрения, беспилотные аппараты представляют большую угрозу, чем пилотируемые. Они визуально меньше и не такие заметные на радарах, как самолеты", - говорится в одном из документов.

CNN пишет, что не исключен и сценарий, при котором беспилотники могли принадлежать враждебной стране вроде России или Китая. Эти страны могли использовать такие аппараты для сбора информации о американских военных операциях. В ВМС США теперь есть формальная инструкция, как пилотам следует сообщать о контакте с НЛО.