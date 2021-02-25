Израиль возвращается к культурной жизни после затяжного локдауна. На один из первых концертов пускали только вакцинированных и тех, кто уже переболел коронавирусом.
Об этом сообщает Times Of Israel.
Читайте такжеFacebook заблокировал аккаунты военных Мьянмы
Событие в парке Тель-Авива организовали для пенсионеров. Оно стало одним из первых в стране после вынужденного 11-месячного карантинного перерыва.
Карантин в Израиле
- Театрам, концертным площадкам, музеям и т. п. с вечера воскресенья позволили проводить публичные мероприятия с ограниченным количеством гостей.
- Ограничения для вакцинированных и невакцинированных в Израиле существенно отличаются. Согласно новым правилам, мероприятия, спортзалы, гостиницы и молитвенные залы в Израиле можно посещать только гражданам с так называемым "зеленым пропуском", что свидетельствует о двухэтапном прохождении вакцинации от коронавируса или то, что ее владелец переболел этой болезнью.
- В то же время ТРЦ, библиотеки, музеи и рынки остаются доступными для всех категорий населения.
- Следующие смягчения карантина планируются с 7 марта.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram