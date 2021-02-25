Следующие смягчения карантина в стране планируются с 7 марта.

Израиль возвращается к культурной жизни после затяжного локдауна. На один из первых концертов пускали только вакцинированных и тех, кто уже переболел коронавирусом.

Об этом сообщает Times Of Israel.

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Событие в парке Тель-Авива организовали для пенсионеров. Оно стало одним из первых в стране после вынужденного 11-месячного карантинного перерыва.

Карантин в Израиле

Театрам, концертным площадкам, музеям и т. п. с вечера воскресенья позволили проводить публичные мероприятия с ограниченным количеством гостей.

Ограничения для вакцинированных и невакцинированных в Израиле существенно отличаются. Согласно новым правилам, мероприятия, спортзалы, гостиницы и молитвенные залы в Израиле можно посещать только гражданам с так называемым "зеленым пропуском", что свидетельствует о двухэтапном прохождении вакцинации от коронавируса или то, что ее владелец переболел этой болезнью.

В то же время ТРЦ, библиотеки, музеи и рынки остаются доступными для всех категорий населения.

Следующие смягчения карантина планируются с 7 марта.

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Автор: УНИАН