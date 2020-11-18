У Москвы был шанс начать экспортировать еще что-то, кроме нефти, водки и оружия, но националистическая заносчивость все испортила.

Владимир Путин вновь сдерживает развитие России. Препарат Sputnik V был провозглашен первой в мире вакциной от коронавируса. Но теперь появились проблемы, которых можно было бы избежать с помощью тщательных исследований и отказа от мании величия.

Об этом пишет немецкое издание Handelsblatt, напоминая о поговорке: "В России можно только верить". И сегодня она актуальна, как никогда.

"Ведь там, где пандемия превращает больницы в целых регионах в морги, а мертвых складывают под пластиковыми навесами, людям не остается ничего, кроме веры", - говорится в статье.

Читайте такжеАмерикано-немецкие разработчики COVID-вакцины заявили о еще большей ее эффективности - до 95%Но во времена распространения фото и видео через Instagram и Twitter правду нельзя спрятать. Все свидетельствует о том, что президент России Владимир Путин громко наобещал то, что он не может выполнить. Он стал первым лидером в мире, который утвердил не исследованную до конца вакцину от коронавируса. И пообещал, что скоро все получат прививку.

Но теперь оказалось, что для производства доз не хватает мощностей. А врачи, которые приняли вакцину с политически амбициозным названием Sputnik V, болеют COVID-19. Самой только веры в Россию и ее науку не достаточно.

Было бы значительно полезнее, если бы разработчики в Москве наконец прозрачно опубликовали результаты своих исследований. Лишь после этого скептически настроенные россияне захотели бы сделать себе прививку. А в мире потенциально мог бы появиться интерес к производству российской вакцины.

Читайте такжеВ мире все еще есть страны без коронавируса, где они?Для России это был бы большой шанс. В отличие от вакцины от BioNTech/Pfizer, российскую разработку, названную в честь первого космического спутника, не нужно охлаждать до 70 градусов ниже нуля по Цельсию. А значит ее было бы легче продавать. У России бы появился шанс начать экспортировать еще что-то кроме нефти, газа, угля, оружия и водки. Но Путин снова мешает развитию своей страны из-за политической мании величия и националистического высокомерия.

Вакцина России от коронавируса: что о ней известно?

В России заявили о регистрации первой вакцины против COVID-19, "протестовали" на дочери Путина. Но у международного сообщества ученых возникли сомнения, что она вообще работает.

Москва не предоставила международному научному сообществу никаких данных об испытаниях вакцины, которые бы подтверждали, что она безопасна и эффективна против COVID-19.

Издание Science отметило, что Москва не скоро сможет пользоваться своей вакциной. И она об этом хорошо знает. На это указывают даже определенные эпизоды сертификата, выданного российским министерством здравоохранения. В частности, в нем запрещается широкое использование вакцины до первого января 2021 года.

Между тем, в ВОЗ подсчитали, сколько будет стоить глобальная вакцинация против коронавируса. Получилось, что на это придется потратить 100 миллиардов долларов. Но эксперты отмечают, что это еще сравнительно не дорого.

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Перевод: Лесь Дымань