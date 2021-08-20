Мужчина вел трансляцию в Facebook. После нескольких часов переговоров он мирно сдался полиции.

В четверг утром в Вашингтоне мужчина на пикапе подъехал к зданию библиотеки американского Конгресса и заявил, что имеет с собой взрывчатку.

Полиции пришлось эвакуировать несколько правительственных зданий в том районе, сообщает The New York Times.

Как удалось выяснить полиции, мужчину, угрожавшего взрывом, зовут Флойд Рэй Росберри, он действовал один.

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На него обратили внимание, когда он на своем черном пикапе заехал на тротуар возле библиотеки. Полицейским, приехавшим на это нарушение, Росберри сказал, что имеет взрывчатку, после чего один из офицеров заметил в его руках детонатор.

Мужчина вел трансляцию в Facebook. Он требовал поговорить с президентом США Джо Байденом или его представителем. Росберри называл себя "патриотом" и выражал недовольство демократами. Он неоднократно говорил, что не хочет умирать или кого-то ранить, но предупредил, что устройство взорвется, если полиция начнет стрелять в него.

"Революция здесь, она наступила. Я хочу поговорить с Джо Байденом по телефону", - говорил Росберри в видеотрансляции, пишет Reuters.

В компании Facebook сообщили, что удалили видеотрансляцию, которую мужчина вел с пикапа.

После нескольких часов переговоров Росберри мирно сдался полиции.

"Насколько мне известно, это было его решение сдаться. Пока мы не знаем, какими были его мотивы",-сказал на пресс-конференции начальник полиции Капитолия Дж. Томас Мангер.

Его бывшая жена Кристал Росберри рассказала Reuters, что у него диагностировали шизофрению и ранее он угрожал ей огнестрельным оружием. Она сказала, что развелась с ним около восьми лет назад.

"Он сумасшедший. Он наставил на меня и свою сестру пистолет и много раз стрелял в меня", - сказала женщина.

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Автор: Александр Топчий