Митинг сторонников Трампа под Капитолием / REUTERS

На территории Капитолия в Вашингтоне, где сегодня вспыхнули масштабные беспорядки, обнаружили взрывчатку.

Об этом сообщает в Twitter телеканал NBC News.

О подозрительном предмете сообщили полицейские. По их данным, речь идет о как минимум одном взрывном устройстве, которое нашли вблизи Капитолия.

Читайте такжеВице-президента Пенса эвакуировали из Капитолия

Штурм Капитолия в Вашингтоне: что нужно знать

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юрий Годован