Вашингтон охвачен протестами - сторонники Трампа не хотят соглашаться с результатами выборов.

На территории Капитолия в Вашингтоне, где сегодня вспыхнули масштабные беспорядки, обнаружили взрывчатку.

Об этом сообщает в Twitter телеканал NBC News.

О подозрительном предмете сообщили полицейские. По их данным, речь идет о как минимум одном взрывном устройстве, которое нашли вблизи Капитолия.

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Штурм Капитолия в Вашингтоне: что нужно знать

Сторонники Дональда Трампа, которые проводили митинг в Вашингтоне, прорвались в здание Капитолия. Там члены Конгресса намеревались утвердить результаты выборов президента США и победу на них Джо Байдена.

В результате произошли стычки с полицией, известно о стрельбе и раненых как со стороны протестующих, так и со стороны правоохранителей. Также есть информация об одном погибшем.

Спикер Палаты представителей США, один из лидеров демократов Нэнси Пелоси попросила ввести войска Национальной гвардии для очистки и защиты Капитолия. Пентагон решил направить в Вашингтон 1100 вооруженных бойцов.

В Вашингтоне уже ввели комендантский час.

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Автор: Юрий Годован