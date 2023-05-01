Реформа продлевает президентский срок с пяти до семи лет, что теоретически может позволить Шавкату Мирзиёеву оставаться в должности до 2040 года.

По итогам референдума в Узбекистане были приняты поправки к Конституции, которые позволят президенту Шавкату Мирзиёеву баллотироваться еще на два семилетних срока. Его нынешние полномочия истекут в 2026 году.

Как пишет Reuters со ссылкой на предварительные данные Центральной избирательной комиссии, за эти изменения проголосовали 90,21% избирателей. Вынесенные на референдум предложения "обнуляют" предыдущие президентские сроки Мирзиёева.

В свою очередь, власти обещали гражданам центральноазиатской страны большую социальную и правовую защиту.

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Как отмечает Reuters, Мирзиёев после прихода к власти открыл экономику бывшей советской республики, значительно улучшил связи с Западом и ограничил полномочия силовиков, доминирование которых в предыдущие десятилетия превратило 35-миллионную страну в полицейское государство.

"Хотя западные партнеры Ташкента вряд ли одобрят расширение президентских полномочий, Узбекистан мало рискует, учитывая, что Запад ищет поддержки в странах бывшего Советского Союза в своих усилиях изоляции России из-за ее войны в Украине", - пишет издание.

Reuters также пишет, что хотя действующая и новая редакции Конституции ограничивают последовательные президентские сроки двумя, официальные лица заявляли, что в случае принятия пересмотренной Конституции количество сроков Мирзиева будет сброшено до нуля.

Реформа также продлевает президентский срок с пяти до семи лет, что теоретически может позволить Мирзиеву оставаться во главе страны до 2040 года.

В то же время пакет поправок провозглашает Узбекистан "социальным государством" с повышенными социальными обязательствами и позволяет гражданам владеть несельскохозяйственной землей.

Поправки также отменяют смертную казнь и устанавливают большую личную правовую защиту, например, прав человека при задержании полицией, а также концепцию habeas corpus, то есть защиту от незаконного и бессрочного лишения свободы.

Новости Узбекистана

Ранее УНИАН сообщал, что Узбекистан лоббирует снятие санкций Евросоюза с российского олигарха Алишера Усманова и его сестры Гульбахор Исмаиловой. Им предоставляют юридические консультации в стране на случай, если придется обжаловать решение ЕС в суде.

По данным издания FT, это связано с тем, что Усманов родился в Узбекистане и владеет существенным капиталом. Власти государства считают, что ограничения ЕС, в которые входит замораживание активов, снижают способность олигарха инвестировать в развитие Узбекистана.

Напомним, на выборах президента Узбекистана в 2016 году Шавкат Мирзиёев набрал 88,61% голосов избирателей. Ранее он занимал должность премьера страны.

Его предшественник, Ислам Каримов, попал в больницу с инсультом в конце августа того же года. 29 августа СМИ сообщили о смерти узбекского лидера на 79-м году жизни. 2 сентября о смерти Каримова сообщили официально. Он был единственным руководителем независимого Узбекистана с 1991 года. До этого в течение двух лет он был первым секретарем ЦК Компартии Узбекской ССР.

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