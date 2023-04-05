Российские артисты-путинисты стали нежелательными гостями на постсоветском пространстве.

Узбекистан отменил музыкальный фестиваль "Жара", в котором должны были принять участие российские артисты, поддержавшие вторжение в Украину. Об этом пишет Barrons.

Как пояснили организаторы фестиваля, который планировался в Ташкенте на 20-21 мая, мероприятие отменили именно из-за участия "российских певцов и их публикаций в социальных сетях".

Представитель ташкентской полиции заявил журналистам, что решение об отмене фестиваля было принято по требованию МВД Узбекистана именно из-за артистов-сторонников войны.

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Отмечается, что ранее концерты Z-артистов запретил на своей территории и Казахстан.

"Обе страны близки к Москве, но не высказались в поддержку вторжения в Украину, которое заставило нервничать союзников России из бывшего Советского Союза", – пишет издание.

Война в Украине – позиция Узбекистана

В прошлом году Агентство по внешней трудовой миграции Узбекистана призвало трудовых мигрантов в России быть осторожными при поисках работы. Их просят не рисковать, чтобы не оказаться на войне в Украине.

Однако этому призыву, очевидно, вняли далеко не все узбекские мигранты. В феврале стало известно россияне привлекают к рытью окопов на оккупированных территориях граждан Таджикистана и Узбекистана. Им обещали заплатить по 800 тысяч рублей за один окоп, но в итоге обманули.

На фоне российского вторжения в Украину отношения Москвы и Ташкента в целом заметно охладели. К примеру, в декабре Узбекистан жестко отверг предложение России создать "газовый союз".

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