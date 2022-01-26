Судно затонуло в выходные, но об этом стало известно только сейчас.

В США 39 человек пропали без вести из-за катастрофы на воде. В штате Флорида произошло кораблекрушение.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Так, судно затонуло в выходные, но об этом стало известно только сейчас. Местные рыбаки нашли в воде мужчину, которому удалось выжить. Его личность пока не установили.

Спасенный очевидец катастрофы рассказал, что он помнит о трагедии на воде. По его словам, группа людей плыла на корабле в США с Багамских островов.

Судно попало в шторм. Ни на одном из пассажиров не было спасительного жилета. Люди оказались в воде. Удалось ли им выжить - сейчас непонятно.

Читайте такжеПод Прагой из-за снежного шторма столкнулись десятки машин (видео)Между тем американские чиновники подозревают, что затонувшая во время катастрофы лодка была частью большой сети по контрабанде людей. Пропавших без вести людей до сих пор ищут. Береговая охрана уже задействовала корабли и самолеты. Однако сейчас поиски не дают результатов.

Ранее УНИАН уже сообщал, что на обрыве Ниагарского водопада застряло авто. Водолазы береговой охраны США извлекли из него тело женщины.

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