В США самолет с четырьмя пассажирами упал в реку

Национальный совет по транспортной безопасности определит вероятную причину аварии.

В штате Теннесси самолет Eurocopter EC-130 упал в воду. На борту было четверо человек.

Об этом сообщает WVLT.

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Трое пассажиров выжили. Людей подобрали понтонной лодкой. На поиски четверых отправили спасательную службу, но пассажира нашли уже мертвым.

Отмечается, что людей после аварии осмотрели врачи, однако все чувствовали себя нормально и отказались от госпитализации.

Национальный совет по транспортной безопасности определит вероятную причину аварии.

Как сообщал УНИАН, в небе над Аляской (США) столкнулись два пассажирских самолета, в результате аварии многие пострадали.

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