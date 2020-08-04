цей матеріал доступний українською

В США самолет с четырьмя пассажирами упал в реку

08:54, 04 августа 2020
Мир
149 0
Трое пассажиров выжили, на спасение четвертого отправили спасательную службу с лодками и вертолетом / Скриншот

Об этом сообщает WVLT.

Читайте такжеНа Ибице турист прыгнул со скалы в воду и разбился о камни (видео)

Трое пассажиров выжили. Людей подобрали понтонной лодкой. На поиски четверых отправили спасательную службу, но пассажира нашли уже мертвым.

Отмечается, что людей после аварии осмотрели врачи, однако все чувствовали себя нормально и отказались от госпитализации.

Национальный совет по транспортной безопасности определит вероятную причину аварии.

Как сообщал УНИАН, в небе над Аляской (США) столкнулись два пассажирских самолета, в результате аварии многие пострадали.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter