В США апелляционный суд принял решение о том, что школы в стране не могут отказывать трансгендерным ученикам в доступе к туалетам, которые соответствуют их гендерной идентичности.
Об этом сообщает Голос Америки.
Читайте такжеИз армии Южной Кореи уволили первого в истории страны сержанта-трансгендера (видео)
Апелляционный суд вынес решение в пользу бывшего ученика Глостерской средней школы в штате Вирджиния Гэвина Гримма. Тот утверждал, что школа нарушила его конституционные права, когда отказала в доступе к туалету для мальчиков. Адвокат школы объяснил это решением тем, что Гримму не разрешали пользоваться туалетом для мальчиков, поскольку он не делал операции по смене пола.
Все студенты-трансгендеры должны иметь то, в чем было отказано мне: чтобы наши школы и наше правительство видели нас такими, какими мы есть. Сегодняшнее решение — невероятная эмоциональная поддержка не только для меня, но и для трансгендерной молодежи по всей стране, — заявил Гримм.
Кто такие трансгендеры?
Трансгендерность — несовпадение гендерной идентичности или гендерного выражения с биологическим полом. Трансгендерность не зависит от сексуальной ориентации; трансгендерные люди могут идентифицировать себя как гетеросексуалы, гомосексуалы, бисексуалы и др.
- "Я – трансгендер": популярная бьюти-блогер совершила каминг-аут через шантаж (видео)
- В США требуют запретить трансгендерам участвовать в спортивных соревнованиях
- Венграм запретили менять указанный при рождении пол
- Во Франции мэром впервые стала трансгендерная женщина
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram