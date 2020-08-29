Студента Гэвина Гримма не пускали в мужскую уборную, поскольку он не сделал операции по смене пола.

В США апелляционный суд принял решение о том, что школы в стране не могут отказывать трансгендерным ученикам в доступе к туалетам, которые соответствуют их гендерной идентичности.

Об этом сообщает Голос Америки.

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Апелляционный суд вынес решение в пользу бывшего ученика Глостерской средней школы в штате Вирджиния Гэвина Гримма. Тот утверждал, что школа нарушила его конституционные права, когда отказала в доступе к туалету для мальчиков. Адвокат школы объяснил это решением тем, что Гримму не разрешали пользоваться туалетом для мальчиков, поскольку он не делал операции по смене пола.

Все студенты-трансгендеры должны иметь то, в чем было отказано мне: чтобы наши школы и наше правительство видели нас такими, какими мы есть. Сегодняшнее решение — невероятная эмоциональная поддержка не только для меня, но и для трансгендерной молодежи по всей стране, — заявил Гримм.

Кто такие трансгендеры?

Трансгендерность — несовпадение гендерной идентичности или гендерного выражения с биологическим полом. Трансгендерность не зависит от сексуальной ориентации; трансгендерные люди могут идентифицировать себя как гетеросексуалы, гомосексуалы, бисексуалы и др.

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Автор: Наталия Печиборщ