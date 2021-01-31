В Африне взорвался автомобиль / скриншот
В сирийском городе Африне взорвался заминированный автомобиль. В результате погибло пять человек.
Читайте такжеВо Франции задержали подозреваемого в убийствах HR-менеджеровОб этом сообщает Reuters со ссылкой на министерство обороны Турции.
Инцидент произошел на промышленной площадке в центре города. Ранение получили 22 человека.
Турецкие военные обвиняют в нападении сирийское курдское ополчение YPG. Курдская военизированная группировка пока не комментировала ситуацию.
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