Инцидент произошел на промышленной площадке в центре города Африн.

В сирийском городе Африне взорвался заминированный автомобиль. В результате погибло пять человек.

Читайте такжеВо Франции задержали подозреваемого в убийствах HR-менеджеровОб этом сообщает Reuters со ссылкой на министерство обороны Турции.

Инцидент произошел на промышленной площадке в центре города. Ранение получили 22 человека.

Турецкие военные обвиняют в нападении сирийское курдское ополчение YPG. Курдская военизированная группировка пока не комментировала ситуацию.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН