Там заявили, что житель Симферополя "вооружился антеннами" и вышел на связь с ВСУ еще до начала так называемой "специальной военной операции".

Во вторник, 21 марта, на территории временно оккупированного Крыма вынесли противозаконный приговор украинцу-герою Станиславу Стеценко за сотрудничество с Вооруженными силами Украины.

Впервые дело против крымчанина инициировала ФСБ РФ еще летом 2021 года. Однако вчера Апелляционный суд Севастополя утвердил ему окончательное "наказание" сроком в 12 лет колонии строгого режима. Сюжет об "предателе" стали крутит по россТВ. Ролик публикует пропагандистский телеграм-канал "ЧП/Крым".

Сообщается, что парень стал местным "киборгом" радиосвязи: он наладил прямой контакт с ВСУ еще до начала так называемой "специальной военной операции" и регулярно делился с украинскими военными секретными разведданными. Коммуникацию стороны вели по защищенному мессенджеру.

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Там уточняется, что украинский герой якобы "продавал" данные об авиации РФ за 1300 долларов.

"За выполнение заданий он получил от украинских спецслужб в общей сложности 1300 долларов США, а еще 12 лет тюрьмы от Верховного суда РК", - говорится в сообщении.

В сюжете показан патриотичный стеллаж с флагом Украины, который "предатель" разместил у себя в квартире, а также карты с координатами перемещения российской техники.

Украина выносит свои "приговоры" российским наемникам

Напомним, что украинское правосудие также не остается в стороне и регулярно выносит свои вердикты в отношении россиян, совершивших военные преступления против Украины.

В частности, 14 марта Печерский суд Киева вынес приговор наемнику с территории "ЛНР", который планировал убийства главы Минобороны Украины Алексея Резникова и главы Главного управления разведки Кирилла Буданова.

Также недавно в Украине вынесли приговор о наказании еще одному российскому боевику, который отдал приказ открыть огонь по жилым домам в Северодонецке. Он также был "выходцем" из "ЛНР".

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