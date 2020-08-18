цей матеріал доступний українською

В КНДР запретили собак, а их владельцев объявили вне закона

12:51, 18 августа 2020
Мир
691 0
Ким Чен Ын / REUTERS

Читайте такжеNew York Times: КНДР заявляет об отсутствии у нее коронавируса, но это вряд ли правда

Об этом заявил глава страны Ким Чен Ын в южнокорейской газете "Чосон ильбо" сообщает The Daily Mail.

Предположительно, реальной причиной такого распоряжения могли стать проблемы с продовольствием в стране. По словам источников, якобы у хозяев уже стали насильно изымать питомцев для передачи в зоопарки или продажи в рестораны собачьего мяса.

Похожие новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Наталия Печиборщ

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter