В КНДР запретили собак, а их владельцев объявили вне закона
12:51, 18 августа 2020Мир
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Реальной причиной такого распоряжения могли стать проблемы с продовольствием в стране.
Ким Чен Ын / REUTERS
В Северной Корее запретили содержать собак, объявив их представителями "буржуазной идеологию упадка", а всех владельцев - вне закона.
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Об этом заявил глава страны Ким Чен Ын в южнокорейской газете "Чосон ильбо" сообщает The Daily Mail.
Предположительно, реальной причиной такого распоряжения могли стать проблемы с продовольствием в стране. По словам источников, якобы у хозяев уже стали насильно изымать питомцев для передачи в зоопарки или продажи в рестораны собачьего мяса.
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