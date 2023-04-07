Он выдвинул новую версию о том, почему его сына на границе задержали с сотнями тысяч иностранной валюты. Это якобы были "семейные деньги".

В Сербии в пятницу, 7 апреля, начинаются слушания дела бывшего главы Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова, которого подозревают в коррупции и отмывании средств.

По данным Радио Свобода, сегодня экс-генерала доставили в Высший суд города Ниш (Сербия). Речь идет о скандале, который тянется за ним с 2022 года. В частности, 7 июня Наумова задержали на пограничном переходе с Северной Македонией на юге Сербии с кучей денег - в авто, на котором он пытался пересечь границу вместе с гражданином Германии Александром Акстом, нашли 608 000 евро и 125 000 долларов.

Накануне первые показания о возможной причастности сына к отмыванию денег дал его отец Олег Наумов. Он заявил следователям, что на самом деле Андрей вез через границу "семейные деньги". Эти средства Олег Наумов одолжил 16 февраля 2022 года у своего товарища по бизнесу для того, чтобы начать новый проект - открыть телеканал.

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"Я хотел открыть новый канал и продать его кабельным операторам по всей Украине, поэтому мне нужны были деньги. Я одолжил их у бизнес-партнера, обязавшись вернуть до конца 2023 года", - заявил отец экс-генерала.

Однако после начала войны планы изменилась, поэтому эти средства семья хотела использовать, чтобы купить дом в Турции. Олег Наумов заявил, что сначала положил деньги на счет в Европе, но потом передал их своей невестке – Анне Ревенко: "Чтобы она купила дом в Турции, куда переедет вся семья", - сказал он.

Дело Наумова - что известно

Напомним, что с территории Украины экс-генерал выехал буквально за несколько часов до начала полномасштабного наступления войск РФ 24 февраля 2022 года. С собой он захватил немалую сумму денег и драгоценностей. Сначала Наумов некоторое время прятался в Германии, но потом его таки удалось задержать правоохранителям на пограничном переходе с Северной Македонией на юге Сербии. Тогда в его кортеже нашли 608 000 евро и 125 000 долларов.

Позже выяснилось, что на территорию Сербии Наумов мог ехать для того, чтобы скрыться от украинского правосудия. Его подозревают в государственной измене.

1 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что лишил Наумова звания генерала из-за измены Родине.

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