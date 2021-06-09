Одна из медсестер попала в реанимацию с ожогами 75% тела.

В российской Рязани ночью в реанимационном отделении областной больницы, где находились пациенты с коронавирусной болезнью COVID-19, загорелся аппарат ИВЛ. В результате пожара погибли три человека.

Как сообщает региональный главк МЧС РФ, возгорание началось в 03:36 и было ликвидировано в 04:19. В тушении участвовали 60 человек и 19 единиц техники.

По данным правительства Рязанской области, 11 человек пострадали, 35 человек пришлось эвакуировать.

Читайте такжеГорящий паром в Индонезии с десятками пассажиров на борту попал на видеоПо информации Telegram-канала 112, аппарат ИВЛ загорелся из-за короткого замыкания. Он был китайского производства.

Сообщается, что две медсестры до последнего оставались в больнице и пытались помочь потушить пожар и спасти пациентов. Одна из них находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии – у нее ожоги 75% тела.

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Автор: Катерина Шварц