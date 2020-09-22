Кинолента, которую уже называют "скандальной", вызвала волну возмущений как среди поляков, так и среди украинцев.

В Польше на большие экраны вышел фильм "Петля", в котором украинцев изображают как продажных и беспринципных людей - проституток, сутенеров и взяточников.

Кинолента, которую уже называют "скандальной", вызвала волну возмущений как среди поляков, так и среди украинцев, работающих и живущих в Польше, пишет Страна.ua.

Я посмотрела фильм и просто шокирована. Отношение к украинцам и так было не лучшим - некоторые обзывали "курвой", когда слышали, откуда я приехала, - жалуется нам Виктория Смаль из Львова, живущая под Краковом.

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По сюжету, главные герои фильма - польский полицейский Даниэль и два украинских сутенера-бандита, братья Женя и Алекс, с которыми он связался. Благодаря информации, полученной от них, Даниэль быстро продвигается по службе и становится сотрудником Центрального бюро расследований (аналог украинского СБУ).

Они открывают бордель, куда привозят девушек из Украины, сначала для танцев в клубе, потом для проституции. Через границу их перевозят в "отключке". Украинский пограничник берет за "одно тело - 1000 долларов".

Еще показали якобы одного из украинских министров, который спонсировал бордель и брал свой процент. И все это показано жестко и грубо, со сценами насилия и секса. Также показана коррупция в Украине, что все вопросы на границе можно "порешать", - рассказывает Смаль.

По словам львовянки, половина зала смеялась и кивала, мол, да, украинцы - такие.

По словам режиссера фильма Патрика Вега, который любит эпатировать, хотел показать серьезную социальную проблему торговли людьми и принуждения к проституции. Однако, фильм оценили по-разному.

Хотела уйти после половины фильма, не знаю, что остановило. Никакого сюжета, плохая игра, плохие диалоги, все вращается вокруг плохих сексуальных сцен, жаль потраченных впустую времени и денег, - описала впечатлениями Ивонна.

Женщины из Восточной Европы имеют такую ​​репутацию на Западе из-за рынка торговли людьми. Здесь Вега работает на ощущениях и копирует то, что хорошо продается, и людям нравится наблюдать за насилием, сексом, наркотиками, подпольем, - заявила польский киноэксперт Агата Лоу.

Другим же кино пришлось по вкусу. Тем временем в дипломатических кругах ожидают новый скандал между Польшей и Украиной. По словам инсайдера, такие фильмы, которые крутят в кинотеатрах по всей стране, просто так не снимают.

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Автор: Наталия Печиборщ