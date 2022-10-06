Большинство граждан США поддерживают идею оказания военной помощи Украине, несмотря на угрозы со стороны Кремля.

Почти три четверти американцев считают, что США должны продолжать поддерживать Украину, несмотря на угрозы России применить ядерное оружие.

Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного Reuters/Ipsos.

Согласно результатам опроса, США должны продолжать передачу Украине систем вооружения и оказывать другую военную помощь, несмотря на опасения в отношении обострения конфликта в случае, если Украине будет предоставлено оружие большей дальности.

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Онлайн-опрос 1005 американцев показал, что 73% респондентов согласны с тем, что Соединенные Штаты должны продолжать поддерживать Украину, несмотря на предупреждения России о том, что она может использовать свой ядерный арсенал. С этим согласились и демократы, и республиканцы, хотя среди сторонников Байдена таких людей оказалось больше – 81% в сравнении с республиканцами.

66% респондентов заявили, что Вашингтон должен продолжать поставлять оружие Украине, по сравнению с 51%, которые дали такой же ответ в аналогичном опросе, проведенном в августе.

При этом только 35% американцев считают, что проблемы Украины не являются делом США и что их страна не должна вмешиваться. Число таких людей снизилось по сравнению с 40% в августе.

Помощь США Украине

Администрация президента США Джо Байдена предоставила Украине c начала российского вторжения помощь в области безопасности на сумму более $16,8 млрд.

На этой неделе Байден пообещал Украине новый пакет в размере $625 млн, включая дополнительные мобильные ракетные установки, используемые в недавнем украинском контрнаступлении.

В связи с этим посол России в США заявил, что решение Вашингтона направить больше военной помощи Украине представляет "непосредственную угрозу" интересам Москвы, продлевает кровопролитие и увеличивает риск военного столкновения между Россией и Западом.

Россия угрожает ядерным оружием

Президент России Владимир Путин в последнее время недвусмысленно упоминал о призраке ядерного конфликта на фоне успехов Украины в войне против российской армии, предупредив Запад, что он будет использовать все доступные средства для защиты территории России, включая украинские территории, аннексированные Кремлем.

Западные аналитики считают, что ядерный шантаж скорее всего свидетельствует о непростом положении, в котором оказалась армия России в Украине.

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