Надпись "We stand with Ukraine" расположена на 250 сотках.

В селе штата Нью-Йорк семья фермеров создала на кукурузном поле гигантский лабиринт со слов "We stand with Ukraine".

Об этом говорится в сюжете Голоса Америки.

Крис и Джон Келдери не имеют родственников в Украине и никогда там не были, но не смогли остаться равнодушными во время жестокой войнs.

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"Я просто понял, что происходит серьезная история. Я знаю одно: люди не должны страдать. Трудно наблюдать за этим. Когда видишь кадры страдающего гражданского населения, то даже не верится, это как будто мы вернулись в прошлое", - рассказал Джон.

В начале марта они решили открыть лабиринт в собственном кукурузном поле, основой которого станет гуманитарное послание о поддержке Украины.

"Я не эксперт в геополитике, я бы не стал утверждать, что все понимаю. Но я не понимаю, почему одни люди хотят так плохо обращаться с другими людьми и устраивают войны", - отметил его отец Крис.

Келдеры пригласили дизайнеров, которые спроектировали надпись на 250 сотках, а затем вручную проложили дорожки между стеблями кукурузы. Часть прибыли они планируют передали фонду гуманитарной помощи Украине.

Ранее сообщалось, что известный американский писатель Стивен Кинг активно поддерживает Украину в информационном пространстве.

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