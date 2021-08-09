Александр Лукашенко заверил, что союз Минска и Москвы возможен на равных условиях.

Беларусь не была против союза с Российской Федерацией на равных условиях. Речи о вхождении в состав РФ не идет.

Об этом заявил Александр Лукашенко во время встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества, передает Белта.

Он указал, что Москва всегда держала Минск на расстоянии, но у России больше нет выбора, потому что кроме Беларуси никого не осталось. При этом политик указал, что союз стран должен быть на равных условиях, в том числе и в газовом вопросе.

"Намеки от отдельных лиц идут, чтобы разрушить эту интеграцию, чтобы нас оттолкнуть от России с намеком на то, что интеграцию они понимают как вхождение Беларуси в состав России. Вы для нас - родные люди, я всегда проводил эту политику. При этом мы суверенные и независимые государства, наши люди очень ценят то, что спустя много веков мы стали суверенными и независимыми. И когда я слышу эти намеки, что Беларусь войдет в состав России, я думаю, а нужна ли России еще одна головная боль? Нет, и Президент России так это и понимает", - заявил Лукашенко.

Читайте такжеЛукашенко обвинил Зеленского в подготовке боевиков и переброске оружия в БеларусьПри этом он указал, что для развития интеграции "не надо кого-то включать в состав".

"Говоря об интеграции, мы должны четко понимать - любая интеграция возможна, но без потери государственности и суверенитета. У нас было около 30 дорожных карт. С Владимиром Путиным сразу убрали ту, которая имела политический подтекст. Это было предложение Владимира Владимировича. Он сказал: "Слушайте, если мы все время на нее наталкиваемся, если мы не может решить - давайте ее отложим или вообще выбросим". Я его поддержал. Сказал, мы ничего не потеряем, потому что у нас не национальные, а совместные ведомственные органы", - подчеркнул Лукашенко.

Также он добавил, что в Беларуси никто не против союза с РФ, кроме отдельных лиц.

Как ранее сообщал УНИАН, глава белорусского режима Александр Лукашенко заявил, что Беларусь официально признает Крым частью РФ, когда "последний российский олигарх" начнет поставлять туда продукцию.

Автор: Анастасия Горбачева