В документе говорится о том, что победой Украины должно считаться полное возвращение под контроль Киева территории в международно признанных границах 1991 года.

В Соединенных Штатах сегодня презентовали проект резолюции Конгресса "Победа Украины".

Как сообщает "Голос Америки", в документе говорится, что победой Украины должно считаться полное возвращение под контроль Киева территории в международно признанных границах 1991 года.

"Палата представителей также считает, что мир, принесенный украинской победой, должна обеспечить интеграция Украины в НАТО и другие евроатлантические институты, что соответствует неизменной политике Соединенных Штатов", - отмечается в сообщении.

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Согласно документу, Соединенные Штаты вместе с союзниками и партнерами должны обеспечить выплату Украине Российской Федерацией репарации, а мировое сообщество будет помогать восстановить Украину.

"Между тем, руководители РФ будут привлечены к ответственности за эту захватническую войну; а также будет установлена справедливость для жертв преступлений, совершенных Российской Федерацией во время ее вторжения", - отмечают авторы резолюции.

Соавторами документа выступили законодатели Палаты представителей Конгресса США председатель Хельсинской комиссии республиканец Джо Уилсон и демократ Стив Коэн.

Уилсон убежден, что проект получит поддержку большинства в комитете по иностранным делам Палаты представителей, что позволит вынести ее на голосование в Конгрессе. По его словам, резолюция определяет целью политики США в отношении Украины ее победу.

"Украина должна одержать победу. Победа Украины будет гарантировать безопасность Америки, безопасность Тайваня и здесь мы защищаем свои собственные интересы, поддерживая Украину", - добавил он.

Издание напоминает, что после презентации резолюции ее должны согласовать в соответствующих комитетах, а затем вынести на голосование в Конгрессе. Там за нее должны проголосовать, как на уровне Палаты представителей так и на уровне Сената.

Когда закончится война в Украине

Глава ГУР Кирилл Буданов неоднократно отмечал, что до конца лета 2023-го ВСУ выйдут на границы 1991 года и война закончится.

По прогнозам главы ГПСУ Сергея Дейнека, война закончится в октябре-ноябре 2023 года.

Министр обороны Алексей Резников также считает, что война в Украине может закончиться уже в этом году.

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