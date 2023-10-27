Смерть бывшего премьера Госсовета Китая Ли Кэцяна шокировала многих.

Внезапная смерть бывшего премьера Госсовета Китая Ли Кэцяна шокировала многих людей в стране, и они отдают дань уважения бывшему чиновнику, который обещал рыночные реформы, но был отстранен от политики.

Ли, который умер в пятницу от сердечного приступа, в течение десяти лет был высшим экономическим чиновником Китая, помогая второй по величине экономике мира преодолевать такие проблемы, как напряженность в отношениях с Соединенными Штатами и пандемия COVID-19, пишет Independent.

У Цзунью, эпидемиолог, который помог принять меры по борьбе с COVID-19 в Китае, которые приостановили доступ в города и ограничили миллионы людей своими домами, скончался в пятницу. Ему было 60.

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В заявлении Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний о смерти Ву не названа причина, но говорится, что "меры по спасению провалились".

Ли Кэцян был известен своей защитой частного бизнеса, но потерял большую часть своего влияния, поскольку президент Си Цзиньпин накопил все большую власть и усилил вооруженные силы и службы безопасности в целях "великого возрождения китайской нации".

Хэштег, связанный с его смертью, в китайской социальной сети Weibo всего за несколько часов собрал более 1 миллиарда просмотров.

Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил соболезнования в связи с кончиной Ли, сообщил представитель Госдепартамента Мэтью Миллер.

Ситуация во власти Китая - детали

Министра обороны Китая Ли Шанфу, об исчезновении которого сообщали СМИ некоторое время назад, сняли с должности. Это стало последней в череде громких перестановок в правительстве президента Си Цзиньпина. Ранее Китай уже отстранил от должности министра иностранных дел Цинь Гана и некоторых высокопоставленных генералов.

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