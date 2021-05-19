Местные власти пока не знают, в чем причина произошедшего / фото wyncotek.com
В китайском мегаполисе Шэньчжэнь эвакуировали тысячи людей из 300-метрового небоскреба, который неожиданно зашатался.
Об этом сообщает ВВС.
73-этажный небоскреб SEG Plaza был построен около 20 лет назад. В нем расположены многочисленные офисы и магазины.
Местные власти пока не знают, в чем причина произошедшего. Землетрясений в этом регионе зафиксировано не было.
Предварительный осмотр показал, что никаких трещин в основании здания нет, внешние стены не повреждены.
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