Предварительный осмотр показал, что никаких трещин в основании здания нет.

В китайском мегаполисе Шэньчжэнь эвакуировали тысячи людей из 300-метрового небоскреба, который неожиданно зашатался.

Об этом сообщает ВВС.

73-этажный небоскреб SEG Plaza был построен около 20 лет назад. В нем расположены многочисленные офисы и магазины.

Местные власти пока не знают, в чем причина произошедшего. Землетрясений в этом регионе зафиксировано не было.

Предварительный осмотр показал, что никаких трещин в основании здания нет, внешние стены не повреждены.

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Автор: Денис Прядко