По данным СМИ, у него откололась кисть.

В Казахстане во время реставрационных работ сбросили с постамента памятник Ленину. Инцидент произошел в городе Алтай.

Соответствующее видео опубликовало издание ORDA. В акимате (районная государственная администрация - УНИАН) сказали журналистам, что это произошло случайно.

"Погрузчик при осуществлении ремонта допустил сдвиг памятника. В следствии чего памятник упал с постамента. Правоохранительными органами выясняются обстоятельства происшествия", - пояснили в акимате.

Местные жители сказали корреспонденту издания, что на месте памятника может появиться монумент "одной из выдающихся казахстанских персон". Тем временем yk-news.kz пишет, что в результате падения у Ленина откололась кисть, после ремонта его должны вернуть на место.

Снос памятников в других странах: последние новости

Напомним, в июне в польском городе Глубчице демонтировали "памятник Благодарности Красной Армии", который был установлен там еще в 1945 году.

Этой весной в Риге демонтировали памятник поэту Александру Пушкину, а прошлым летом - памятника "освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков".

В Финляндии в прошлом году демонтировали последний памятник Ленину.

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