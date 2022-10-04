Скульптура будет отправлена в музей.

В Финляндии демонтировали последний памятник Ленину – бюст, созданный эстонским скульптором Матти Варика, убрали из центра финского города Котка.

Как сообщает издание Yle, руководитель отдела городского планирования Маркку Ханнонен рассказал, что перемещение памятника – "это достаточно сложная техническая операция". По его словам, бюст подняли на платформу грузовика с помощью подъемного устройства.

Заведующая музеем Кюменлааксо Кирси Нику заявила, что скульптура будет отправлена к ним на хранение.

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Отметим, что эту статую Ленина в 1979 году городу подарил Таллин, который тогда входил в состав Советского Союза. Скульптура в Котка была последним крупным памятником Ленину в Финляндии. Однако на улицах финских городов при этом все еще можно встретить посвященные Ленину памятные доски и рельефы.

Напомним, в Украине первый памятник советскому вождю Ленину повалили в декабре 2013 г. в Киеве, во время Евромайдана, – и это событие начало "ленинопад" по всей Украине.

Справка УНИАН. Самая большая монументальная голова Владимира Ленина в мире находится в столице Бурятии - Улан-Удэ. Высота самой скульптуры составляет 7,7 метра, а с пьедесталом - 14 м. Вес монумента превышает 42 тонны.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину на этом постаменте установили российский флаг, и на нем есть одна из букв, которая теперь ассоциируется с нападением России на Украину - латинская литера "Z".

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