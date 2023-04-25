Депутаты хотят убрать памятник до 9 мая, чтобы россияне возле него не собирались.

Депутаты Рижской думы решили убрать памятник поэту Александру Пушкину в столице Латвии. Возле монумента 9 мая собирались россияне.

По информации издания Delfi, убрать памятник хотят до 4 мая. По мнению депутатов, демонтаж "остановит раскол общества и дальнейшее обострение этого вопроса".

Вице-мэр Риги Линдас Озола вместе со своими коллегами по блоку попросили включить этот вопрос в заседание Совета коалиционного сотрудничества Рижской думы 25 апреля.

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"Кодекс для Риги" ранее уже поднимал вопрос о "демонтаже незаконно установленного символа русского империализма памятника Пушкину".

Блок депутатов указывает на несколько аспектов, почему они выступают за демонтаж памятника Александру Пушкину. Посольство России использует памятник Александру Пушкину как инструмент мягкой силы и пропаганды, ведь в своих произведениях Пушкин прославлял и поддерживал русскую власть, поясняют депутаты. Кроме того, писатель ни разу в жизни не бывал в Риге и не проявлял к ней особого интереса.

Памятник, подаренный Моссоветом, установлен незаконно. Он был открыт 22 августа 2009 года в парке Кронвальд при поддержке Латвийского Пушкинского общества, Посольства России в Латвии и Рижской думы, в частности, при поддержке бывшего, а затем новоизбранного мэра Ниласа Ушакова, но без Государственной инспекции по охране памятников культуры и Рижского исторического центра при поддержке Совета по охране и охране.

Также в блоке депутатов считают, что "в настоящее время давление общественности с целью принять решение и действовать аналогично, как при сносе памятника оккупации в Парке Победы 25 августа 2022 года, значительно возросло".

Эксперты Центра общественной памяти уже неоднократно призывали Рижскую думу принять решение о демонтаже нескольких памятников, в том числе памятника Пушкину. Также на платформе общественных инициатив manabalss.lv до сих пор собирают подписи за снос памятника Пушкину.

По мнению представителей "Кодекса для Риги", риски безопасности на данный момент не уменьшились и по-прежнему остаются высокими, поэтому "коалиция должна немедленно принять решение о демонтаже и переселении незаконного памятника, чтобы исключить любую возможность использования его как места прославления "героев" 9 мая, дополнительно обратив внимание на потенциальный риск публичного противостояния и проповеди "русского мира" на месте расположения памятника в Кронвальде Парк".

Депутат "Кодекса для Риги" Марис Мичеревскис объяснил, что в настоящее время "нас постоянно проверяет агрессивный сосед, насколько мы независимы и способны ли мы выпрямить спину и защитить Латвию и Ригу от политики русификации или нет". Точно так же Озола призывает осознать, какой ущерб нанесли Латвии Российская империя и Советский Союз.

Как сообщалось, дискуссии о демонтаже памятника Александру Пушкину разгорелись уже в начале марта этого года.

Запрет на "день победы" в Латвии - что известно

В Латвии 9 мая 2023 года запретили проводить любые публичные мероприятия, кроме приуроченных ко Дню Европы. Соответствующий закон в двух чтениях принял Сейм Латвии.

Цель закона - защитить интересы Латвии, не допустить беспорядков, защитить здоровье и нравственность населения. Кроме того, документ призван не допустить угрозы и уничижение ценностей Латвии, в том числе раскола общества, прославления войны, военной агрессии, тоталитаризма и насилия, а также искаженного отражения исторических событий. Решение принято также в знак солидарности с народом Украины.

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