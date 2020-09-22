Строительство стадиона в селе Чунджа начали еще в 2019 году.

В Алматинской области упала часть здания физкультурно-оздоровительного комплекса. Фото масштабных подвалов смогли сфотографировать с высоты свидетели.

Об этом сообщает nege.kz.

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Строительство стадиона в селе Чунджа начали еще в 2019 году, завершить должны были в 2020-м.

По информации СМИ, в проект уже вложили почти три миллиона долларов.

Чиновники пока не знают причины произошедшего.

"Только в одном зале площадью 40х25 обвалилась крыша и то не полностью. Завтра специалисты приедут, проведут экспертизу. Днем упала одна железка. Сейчас мы ничего сказать не можем», – проинформировали издание в органах местной власти.

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Автор: Яна Ставская