Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком, который перевозил топливо.

В Камеруне в ДТП с автобусом погибли более 50 человек.

Об этом сообщает Journal du Cameroun.

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Как сообщается, авария произошла в среду, 27 января. ДТП произошло с грузовиком, перевозившим топливо, и междугородним пассажирским автобусом.

В результате столкновения произошел пожар, в огне которого погибли 53 человека. Еще 29 человек получили травмы.

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Автор: Екатерина Лиманская