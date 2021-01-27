В Камеруне произошло крупное ДТП / фото Journal du Cameroun
В Камеруне в ДТП с автобусом погибли более 50 человек.
Об этом сообщает Journal du Cameroun.
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Как сообщается, авария произошла в среду, 27 января. ДТП произошло с грузовиком, перевозившим топливо, и междугородним пассажирским автобусом.
В результате столкновения произошел пожар, в огне которого погибли 53 человека. Еще 29 человек получили травмы.
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