В Израиле в одной из синагог в городе Гиват-Зеев обрушилась трибуна, на которой находилось множество людей.
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Об этом сообщает местная телерадиокомпания Kan.
По данным издания, пострадали десятки человек.
По данным Jerusalem Post, около 60 человек получили травмы различной тяжести, 10 человек находятся в тяжелом состоянии, 6 - в крайне тяжелом. На месте ведется спасательная операция.
На видео, опубликованном израильскими СМИ, можно увидеть, как десятки людей падают при обрушении верхнего ряда трибуны.
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