Около десяти пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

В Израиле в одной из синагог в городе Гиват-Зеев обрушилась трибуна, на которой находилось множество людей.

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Об этом сообщает местная телерадиокомпания Kan.

По данным издания, пострадали десятки человек.

По данным Jerusalem Post, около 60 человек получили травмы различной тяжести, 10 человек находятся в тяжелом состоянии, 6 - в крайне тяжелом. На месте ведется спасательная операция.

На видео, опубликованном израильскими СМИ, можно увидеть, как десятки людей падают при обрушении верхнего ряда трибуны.

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Автор: Екатерина Лиманская