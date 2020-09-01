Сейчас сундучок выставили в городском Музее искусств и керамики / rtbf.be
Во время реставрации фонтана в Вервье (Бельгия) нашли старинную шкатулку с сердцем первого бургомистра Пьера Давида.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на бельгийскую телерадиокомпанию.
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Раньше эта шкатулка с органом Пьера Давида была легендой.
По рассказам, местные власти после внезапной смерти бургомистра изъяли его сердце и позже поместили в ящичек.
Шкатулку же спрятали в фонтан, сооруженный через 44 года после смерти Пьера Давида.
rtbf.be
Сейчас сундучок выставили в городском Музее искусств и керамики. Состояние сохранения находки отличное.
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