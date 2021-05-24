Имя покупателя - неизвестно.

В Гонконге за рекордные 29 миллионов долларов с аукциона продали нежно-розовый бриллиант "Сакура".

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как сообщается, бриллиант весом почти 16 карат инкрустирован в платиновое кольцо.

Торги начинались со стоимости в 22 миллиона долларов. Камень приобрел неизвестный покупатель, который участвовал в аукционе по телефону.

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Автор: Екатерина Лиманская