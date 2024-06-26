Такой призыв сделал председатель Союза молодежи при блоке правоцентристских политических партий.

Глава Союза молодежи при ХДС/ХСС (блок правоцентристских политических партий) Йоханнес Винкель призвал лишить украинских мужчин призывного возраста статуса защиты, а следовательно, и государственной поддержки в Германии, пишет Zeit.

В интервью немецкому изданию он заявил, что поддерживать украинских женщин и их детей с помощью социальных выплат – это нормально. Однако украинские мужчины призывного возраста "вообще не должны иметь права на защиту в Германии, а должны защищать свою страну". Предоставлять Украине оружие и одновременно лишать ее собственных защитников - это "откровенный цинизм", подчеркнул Винкель.

Его заявление прозвучало вслед за призывом лидера региональной группы Христианский социальный союз (политическая партия в Германии) Александра Добрындта, чтобы украинцы, которые не имеют работы, вернулись "в безопасные районы Западной Украины".

Видео дня

Украинские беженцы

Ряд ведущих немецких политиков настаивают на том, что украинским беженцам в Германии следует ограничить социальные выплаты. По их словам, о текущей ситуации становится все "труднее донести" до избирателей. По данным министерства финансов, в этом году немецкое государство потратит от 5,5 до 6 миллионов евро на финансирование украинцев.

В то же время большинство украинских беженцев в Германии до сих пор не нашли работу. В ФРГ зарегистрировано 1,1 млн беженцев из Украины, из них 716 000 трудоспособного возраста от 15 до 65 лет. При этом из них только 113 000 имеют официальную работу с соцпакетом и еще 36 000 частично заняты.

Вас также могут заинтересовать новости: