Берлинская полиция изучает это нарушение и начала расследование по данному вопросу.

Берлинская полиция проводит расследование после того, как в прессу просочились подробности предстоящего визита Президента Украины Владимира Зеленского в столицу Германии.

Как пишет Politico, сотрудник берлинской полиции поделился конфиденциальными деталями планируемой операции, что привело к нарушению секретности, как заявила берлинская полиция. О поездке Зеленского стало известно в среду, когда представитель берлинской полиции подтвердил, что визит состоится, в результате чего новость подхватили национальные и зарубежные издания.

Берлинская полиция заявила, что она лишь подтвердила текущую подготовку к поездке и не предоставила никакой информации, которая поставила бы под угрозу государственный визит. Берлинская полиция изучает это нарушение и начала расследование по данному вопросу.

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Визит Зеленского в Германию - детали

Сообщалось, что визит президента Украины Владимира Зеленского в Германию, который должен состояться 13 мая. Но утечка секретной информации о политике безопасности разозлила украинских государственных чиновников, которые теперь рассматривают возможность отмены поездки. Украинские чиновники, как говорят, серьезно разочарованы намеренной публикацией конфиденциальной информации и критически охарактеризовали этот процесс как безответственный, который может поставить под вопрос возможный визит президента Украины.