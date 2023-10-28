Запланированное финансирование Украины в рамках среднесрочного финансового пакета включает льготные кредиты на сумму 33 миллиарда евро.

Пришло время для принятия жестких решений в области расходов, - с таким заявлением на саммите в Брюсселе выступил Олаф Шольц. Найти деньги для Украины является непростой задачей, учитывая что Роберт Фицо присоединился к Виктору Орбану из Венгрии и они вместе выступают против выделения средств для Украины, пишет Bloomberg.

"Венгрия не может и не хочет нести бремя дальнейшей финансовой поддержки Украины. Я не вижу смысла отправлять в Украину деньги, которые венгерские налогоплательщики заплатили в венгерский бюджет", - сказал Орбан.

В свою очередь Макрон, и Александр Де Кроо из Бельгии также призвали ЕС бюджетной дисциплине: "Мы должны продолжать оказывать финансовую поддержку Украине, но в определенный момент европейским институтам придется взглянуть на свои собственные цифры".

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Государства-члены ЕС испытывают финансовое давление после дополнительных расходов, необходимых для борьбы с пандемией и последствиями российской войны в Украине, включая энергетический кризис и рост инфляции. В следующем году им также грозит повторное введение бюджетных правил ЕС, что будет означать ужесточение контроля над расходами.

Запланированное финансирование Украины в рамках среднесрочного финансового пакета включает льготные кредиты на сумму 33 миллиарда евро. Во время саммита несколько лидеров подтвердили свою поддержку Украины на фоне опасений, что продолжительность вторжения и война между Израилем и Хамасом могут повлиять на поддержку Киева.

Деньги для Украины от ЕС

Премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо, известные своими пророссийскими взглядами, заблокировали выделение Украине 50 миллиардов евро помощи от ЕС. Об этом пишет Politico со ссылкой на дипломата, знакомого с ходом обсуждений

Так, по словам источника, Орбан заявил, что поддержка ЕС не работает, а новоизбранный премьер Словакии Фицо сослался на проблемы коррупции в Украине.

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